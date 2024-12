Ilrestodelcarlino.it - Rinnovabili nelle Marche: slitta al 2025 la legge sulle aree idonee

Ancona, 3 dicembre 2024 – Laregionale per individuare lea ospitare impianti per le energieva in pausa eal. Dopo che alcune imprese del settore energetico hanno impugnato il decreto ministeriale del 21 giugno 2024, il Consiglio di Stato ne ha sospeso il passaggio che demandava alle Regioni tale compito, almeno fino a quando non ci sarà la discussione di merito del ricorso di fronte al Tar (prevista il 5 febbraio). Lo ha spiegato lunedì in Consiglio regionale l'assessore Andrea Maria Antonini, rispondendo a un'interrogazione di Giacomo Rossi (Civici) che chiedeva quando talesarebbe stata definita e presentata, in virtù della preoccupazione che stanno creando le tante richieste arrivate per costruire mega impianti eolici e fotovoltaici a terra sull'Appennino marchigiano: “Fino alla decisione del Tar non ci sarà possibile intervenire sulla normativa e, quindi, portare il testo in aula.