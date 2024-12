Linkiesta.it - Gli immigrati trainano la crescita del lavoro, ma gli italiani non se ne sono accorti

Sarebbe buona cosa che il dibattito sull’immigrazione partisse da dati di realtà, anziché da pregiudiziali ideologiche, di un tipo o di un altro. Si consideri il recente rapporto della Cgia di Mestre, peraltro ampiamente ripreso dai media, secondo cui negli ultimi dieci anni le imprese attive guidate da titolari nati all’esteroaumentate del 29,5 per cento, contro una flessione del 4,7 per cento di quelle guidate da. Questa tendenza è ancora più pronunciata nelle aree più dinamiche del paese: a Milano, ladelle imprese fondate da stranieri è addirittura del 49,4 per cento rispetto a dieci anni fa.Questi dati riprendono e ampliano quelli contenuti nel monitoraggio periodico di Unioncamere, secondo cui – al 31 dicembre 2023 – risultavano iscritte al Registro delle imprese seicentocinquantanovemila imprese guidate da stranieri, di cui cinquecentoventiduemila extraeuropei.