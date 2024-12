Zonawrestling.net - WWE Survivor Series: A sorpresa Nakamura è il nuovo campione degli Stati Uniti

In un match durato poco meno di 10 minuti, Shinsukeha conquistato lo United States Championship sconfiggendo LA Knight. Una vittoria inaspettata, arrivata grazie a una devastante Kinshasa alla nuca del, che consegna ail suo terzo regno con questa cintura. Il tutto diventa ancora più inaspettato se pensiamo alla breve costruzione avuta dalla rivalità tra i due.Un match intensoL’incontro ha visto LA Knight apparire leggermente nervoso fin dall’inizio, conche ha sfruttato questo momento di incertezza per prendere il controllo del match. Dopo una serie di scambi al di fuori del ring, i due si sono affrontati in una battaglia fatta di mosse tecniche e colpi potenti.Le fasi finaliIl momento decisivo è arrivato quando i due si sono ritrovati a combattere tra i due ring.