Si accende il Natale a Cesenatico: la magia del presepe della Marineria

, 1 dicembre 2024 – In una domenica molto attesa, è stata inaugurata l’edizione 2024-2025 del, una delle rappresentazioni più originaliNatività e uno dei soggetti in assoluto più fotografati e cliccati d’Italia. Le due aste del porto disono state gremite da migliaia di persone fra turisti, residenti e romagnoli provenienti dall’entroterra, per assistere ad uno spettacolo unico. Ladunque si è ripetuta, quando c’è stata l’accensione di quella che è considerata un’autentica meraviglia, messa in scena sulle antiche imbarcazioniSezione galleggiante del Museo, dove la tradizione religiosa sposa la cultura marinara, al centro di un borgo marinaro fra i più suggestivi. Per l’occasione l’Amministrazione ieri ha allestito uno spettacolo firmato da Cardinali Group, che ha tenuto tutti con il naso all’insù, sotto un cielo con una scenografia aerea, luci, fuochi e musica, in cui artisti e personaggi in carne ossa si sono librati in aria sospesi da cavi d’acciaio.