Daniel Outeda dall’alluvione a Valencia all’Artigiano in Fiera a Milano | Abbiamo lavorato giorno e notte ce l’abbiamo fatta

Rho () – “Un mese fa il mio laboratorio diera ridotto così”, racconta mostrando le foto appese a un pannello all’interno del suo stand. “C’erano acqua e fango. Davanti alla porta avevo otto macchine distrutte, una sopra l’altra. Ho dovuto buttare via 12.000 empanadas già pronte proprio per l’Artigiano in. Ma è successo anche qualcosa di straordinario: Antonio Intiglietta (presidente di Ge.Fi e ideatore dell’Artigiano in, ndr) che conosco da oltre vent’anni, mi ha chiamato per sapere come stavo, mi ha dato coraggio dicendomi ‘vedrai, lasarà la tua ripresa, ti aspettiamo’. Era anche disponibile a restituirmi l’acconto che avevo dato per partecipare alla manifestazione, ma io non l’ho voluto, dovevo farcela da solo”. Così è stato., 69enne argentino che produce empanadas e vive a, è all’Artigianato in, nel padiglione dell’Argentina, con lo stand della sua impresa “La Milonga”.