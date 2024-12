Addio all’Ape dopo 76 anni la storica tre ruote della Piaggio sarà prodotta soltanto in India

Leggi su Open.online

L’Italia perderà uno dei mezzi che ha fatto la storia del nostro Paese: l’Ape.76, la trenonpiù realizzata nello stabilimento di Pontedera, ma in. Come riporta il Corriere, tra i motivi che hanno portato il produttore,, a lasciare l’Italia ci sono gli investimenti che la normativa europea avrebbe richiesto in sicurezza e riduzione dell’inquinamento. Provvedimenti meno stringenti invece nella penisolana.La riconversione di PontederaLo stabilimento di Pontedera (Pisa) dovrà quindi riconvertirsil’annuncio dell’azienda ai delegati del sindacato Rsu di trasferimentoproduzione. La comunicazione è arrivatache i vertici societari avevano stabilito uno stopproduzione dei vari reparti per la fine dell’anno. A Pontedera quindi la catenariconvertita: dalle tresi passerà alle quattro del furgoncino Porter che andrà a occupare quel segmento di mercato.