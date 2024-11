Ilfattoquotidiano.it - L’Ai porta con sé un futuro allo stesso tempo promettente e inquietante

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

è spesso percepita come una novità assoluta, ma questa sensazione è in gran parte frutto di un’operazione di marketing molto abile. I progressi tecnologici che riguardano l’intelligenza artificiale sono una costante da decenni ormai, ma non sono stati mai così focalizzati e presentati come una “rivoluzione” quanto oggi. Molto di ciò che oggi sembra emergere come inedito, in realtà, ha radici profonde, risalenti a esperimenti pionieristici degli anni ’50 e ’60 del secolo scorso.Il marketing, però, ha saputo creare una narrativa che fa sembrareuna scoperta epocale, quasi un qualcosa che stiamo scoprendo ora, come se stessimo sbarcando su Marte. È un po’ come se ci fosse una continua promessa: “La macchina che pensa sta arrivando, è il, è oggi!”. In realtà, dietro a questa facciata futuristica, c’è una lunga evoluzione, fatta di algoritmi, di calcoli complessi, ma anche di potenzialità non ancora del tutto sbloccate.