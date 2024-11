Panorama.it - Freud e non solo: 10 film sulla psicoanalisi

Da Hannibal Lecter a Sigmund, Anthony Hopkins esplora le declinazioni più oscure o più brillanti della mente umana. A 86 anni, infaticabile, ecco il grande attore americano premio Oscar per Il silenzio degli innocenti e per The Father - Nulla è come sembra nei panni del padre dellanel- L'ultima analisi, dal 28 novembre al cinema distribuito da Adler Entertainment.Al suo fianco c’è Matthew Goode, che interpreta il teologo di Oxford C.S. Lewis. Nel settembre 1939, quando l’Inghilterra ha dichiarato guerra alla Germania, le due figure si scontranopiù grande domanda di tutte: Dio esiste? Nel frattempo sua figlia Anna(Liv Lisa Fries), anche lei psicoanalista, ha bisogno di un confronto con il padre, che a causa di un tumore alla mascella che lo tormenta medita il suicidio.