Lanazione.it - Tribunale di Prato, il punto di non ritorno. “Cerchiamo sedi alternative”

, 29 novembre 2024 – “Stiamo valutando. Ci sono già stati alcuni incontri istituzionali e sono anche state individuate alcune”. Lo ha spiegato il procuratore Luca Tescaroli ieri pomeriggio durante l’assemblea pubblica convocata dalla sezione pratese dell’Anm come azione di protesta contro i disservizi e i problemi che affliggono da anni il. C’erano quasi tutti. Gli avvocati (Ordine e le due Camere), i magistrati, il procuratore generale presso la Corte di Appello Ettore Squillace Greco, l’ex presidente delFrancesco Gratteri, oltre ovviamente alla facente funzione Lucia Schiaretti, molti dipendenti del palazzo, l’assessore Marco Sapia in rappresentanza del Comune (proprietario dell’immobile che cade a pezzi). “Purtroppo noto che non c’è nessun rappresentante del Ministero o del provveditorato opere pubbliche – ha detto il presidente dell’Ordine degli Avvocati Marco Barone – Dieci anni fa ci siamo riuniti sempre in questa aula in un’assemblea del tutto simile convocata dall’Ordine degli Avvocati dicendo le stesse cose.