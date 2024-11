Chiccheinformatiche.com - Pos non funziona oggi: Perchè? cosa succede? Il motivo

Leggi su Chiccheinformatiche.com

, venerdì 29 novembre 2024, si stanno verificando diffusi malmenti dei terminali POS in tutta Italia e in Europa. Questo problema è dovuto a un grave incidente che ha interessato i data center di Worldline, una società francese che fornisce servizi di pagamento a numerose banche. Di conseguenza, molti utenti riscontrano difficoltà nei pagamenti con carta e nei prelievi di contante.Pos nonin italia, Worldline segnala problemi di connessioneWorldline ha comunicato che i suoi servizi hanno subito problemi di connessione ai data center in Italia a causa di un’interruzione da parte di terzi. I team dell’azienda sono al lavoro per risolvere la situazione e stanno cercando soluzioni alternative per riattivare i servizi, in attesa del ripristino dell’infrastruttura danneggiata.