Nuova consigliera comunale a Fiumicino | Federica Cerulli subentra a Giorgia Paoletti

, 29 novembre 2024 – Un nuovo tassello si inserisce nel Consigliodella città., dirigente provinciale di FdI, èta nella carica di consiglierealla, dimessasi per motivi personali.“Esprimo la mia gratitudine allaper il lavoro svolto e l’impegno messo in campo nell’attività politica di questo anno di amministrazione, auguro ogni successo aper le sfide che il futuro le riserverà”. Queste le dichiarazioni a margine dell’assemblea di Agostino Prete, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio.“Accogliamo lanel nostro gruppo -ha proseguito il capogruppo- certi che metterà a servizio dello stesso e dei cittadini l’esperienza maturata in questi anni di attività politica sul territorio e la sua passione per questa città”.