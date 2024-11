Donnapop.it - Ilary Blasi, nuova docu-serie su Netflix dopo “Unica”: ecco come si intitola, si cosa parla e quando esce

Leggi su Donnapop.it

ci ha preso gusto e torna sucon un nuovo-film sulla sua vita;, l’ex moglie di Francesco Totti ha ancora qualda dire.Coma si chiama il nuovo-filmditorna sucon unatuttae diversa da: per questo capitolo sono previste diverse puntate e non una sola. Dunque si tratta di un vero e proprio telefilm sulla vita della conduttrice romana.?Il nuovo-film diuscirà suil prossimo 9 gennaio 2025.sappiamo, le riprese del nuovo prodotto della nota piattaforma streaming sono iniziate diversi mesi fa e ora sembra tutto pronto per arrivare sul piccolo schermo.si chiama?A quanto pare, il titolo dellasunon è ancora stato chiarito, né dalla diretta interessata, né tantomeno dalla piattaforma streaming.