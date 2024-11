Uominiedonnenews.it - Endless Love Anticipazioni Turche: Emir Lascia Zeynep Sull’Altare!

Nuovi colpi di scena asposain un matrimonio lampo, mentre Kemal e Nihan celebrano il loro fidanzamento con le tradizioni. Emozioni e intrighi in arrivo!Nelle prossime puntate di: matrimoni, colpi di scena e tradimentiIl mondo disi prepara a nuove sorprese, tra matrimoni improvvisati e tradizioni rispettate, mentre i protagonisti continuano a tessere le intricate trame di amore, rivalità e inganni. Due eventi paralleli cambieranno per sempre le dinamiche della famiglia Soydere e quelle diKozcuo?lu.Il matrimonio lampo traIn un evento totalmente inaspettato,deciderà di sposarein una cerimonia civile organizzata in pochissimi minuti. Dopo aver trascorso una serata malinconica e sopraffatto dal dolore per il divorzio da Nihan e l’impossibilità di vedere sua figlia Deniz,prenderà una decisione drastica.