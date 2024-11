Lapresse.it - Usa, Trump parla con la presidente del Messico di migranti

“Ho appena avuto una conversazione meravigliosa con la nuovadel, Claudia Sheinbaum Pardo. Ha accettato di fermare la migrazione attraverso ile verso gli Stati Uniti, chiudendo di fatto il nostro confine meridionale”. Lo scrive su Truth ileletto Usa Donald.“Ilimpedirà alle persone di dirigersi verso il nostro confine meridionale, con effetto immediato. Questo sarà un passo importante per fermare l’invasione illegale negli Stati Uniti”, spiega. “Abbiamo ancheto di cosa si può fare per fermare il massiccio afflusso di droga negli Stati Uniti e, inoltre, del consumo di queste droghe da parte degli americani. È stata una conversazione molto produttiva”, aggiunge. “Sto lavorando a una grande campagna pubblicitaria negli Stati Uniti per spiegare quanto sia pericoloso l’uso del Fentanyl.