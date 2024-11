Terzotemponapoli.com - Marchetti: “Per Kvaratskhelia bisogna trovare l’intesa sul contratto”

Il giornalista Sky Lucaa Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre ha parlato delle situazioni di diversi calciatori del Napoli. La situazione più complessa sembra essere quella di, ma si parla anche di Raspadori lontano da Napoli forse già a Gennaio. Di seguito le parole del giornalista.suCosì il giornalista: “La situazione del rinnovo diè in stand by: ilin scadenza nel 2027, senza rinnovo dovrai fare delle riflessioni. Non penso esista la possibilità di vendere Kvara già a gennaio. Il georgiano può solo migliorare, e lo stesso vale per Lukaku. Non avrebbe molto senso darlo via nel bel mezzo di un campionato che ti vede primo in classifica. Il ragazzo non fa mai mancare l’impegno e il senso di sacrificio: perché mai privarsene a stagione in corso? Se non rinnovasse, sarebbe solo per un mancato accordo economico: è bene chiarirlo.