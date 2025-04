Polemica sulla Cronoscalata il presidente Aci | Nel 2026 ci concentreremo sulla Coppa del Cimino

Cronoscalata di Montefiascone, a rischio anche quella del 2026. Si accende lo scontro tra l'Aci e il Comune. Se inizialmente l'amministrazione locale e l'Automobile club Viterbo avevano annunciato la sospensione della manifestazione solo per l'anno in corso per. Viterbotoday.it - Polemica sulla Cronoscalata, il presidente Aci: "Nel 2026 ci concentreremo sulla Coppa del Cimino" Leggi su Viterbotoday.it Salta l'edizione 2025 delladi Montefiascone, a rischio anche quella del. Si accende lo scontro tra l'Aci e il Comune. Se inizialmente l'amministrazione locale e l'Automobile club Viterbo avevano annunciato la sospensione della manifestazione solo per l'anno in corso per.

Polemica sulla Cronoscalata, il presidente Aci: "Nel 2026 ci concentreremo sulla Coppa del Cimino". Montefiascone - Zucchi (Aci) risponde per le rime al Pd: "Gli organizzatori della Cronoscalata siamo e restiamo noi". Ne parlano su altre fonti

Cronoscalata annullata: Zucchi (Aci Viterbo) risponde al Pd Montefiascone - NewTuscia – MONTEFIASCONE – “Ci vediamo costretti a rispondere alle farneticanti dichiarazioni a firma partito democratico Montefiascone, gli interlocutori ed organizzatori della Cronoscalata Lago Mon ... (newtuscia.it)

Sticchi Damiani dichiarato decaduto, Aci verso le elezioni per il nuovo presidente - Angelo Sticchi Damiani non è più presidente dell’Aci: è stato dichiarato decaduto dal governo, l’Assemblea dell’Automobile Club d’Italia ha indetto la procedura per l’elezione del ... (msn.com)