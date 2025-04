Oltre 500 organi trapiantati nel 2024 | il centro di Parma tra le eccellenze

2024 di ottimo livello, che ha fatto registrare ancora una volta un numero di organi trapiantati superiore a 500, esattamente 505, e 335 donatori (in lieve aumento, +10, rispetto all’anno precedente). E il primo trimestre 2025 con dati ancora più positivi: al 31 marzo sono 82 i. Parmatoday.it - Oltre 500 organi trapiantati nel 2024: il centro di Parma tra le eccellenze Leggi su Parmatoday.it Undi ottimo livello, che ha fatto registrare ancora una volta un numero disuperiore a 500, esattamente 505, e 335 donatori (in lieve aumento, +10, rispetto all’anno precedente). E il primo trimestre 2025 con dati ancora più positivi: al 31 marzo sono 82 i.

