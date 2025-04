Meteo inizio weekend soleggiato e caldo Peggiora domenica con piogge anche la prossima settimana

L'anticiclone che si è posizionato sul Mediterraneo centrale verrà ben presto smantellato da una depressione atlantica che nel corso del weekend guadagnerà strada verso est, fino a raggiungere l'Italia. Fino a sabato le condizioni si manterranno stabili e soleggiate sull'Emilia Romagna, pur con.

