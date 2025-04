Internews24.com - Matthaus è certo: «L’Inter non è favorita contro il Bayern, il miracolo a San Siro è già avvenuto»

di Redazioneha parlato della sfida di Champions League tra Inter eMonaco in programma il 16 Aprile a SanRaggiunto dai microfoni di Sport1, Lothar, Pallone d’Oro 1990, ha analizzato il match di ritorno dei quarti di Champions League Inter–Monaco.PAROLE – «Nulla è ancora perduto, ildi Milano è già. Il, come il calcio tedesco, ha grandi ricordi a San. Nella Coppa Uefa 1988-89 poteva finire 10-3, ma Raimond Aumann offrì una prestazione di livello mondiale in porta giocando la partita della vita. Nel mio petto battono due cuori, non è bello dover soffrire o piangere per una sola squadra. Ho un legame incredibile cone con i suoi tifosi. Alnon piace essere pressato, ma almanca manca la velocità che ha l’80 per cento delle squadre della Bundesliga.