Atp Montecarlo 2025 Alcaraz vola in semifinale | battuto Fils

Alcaraz accede in semifinale all’Atp Montecarlo 2025, primo Masters 1000 sulla terra battuta della stagione in corso al Country Club nel Principato di Monaco . Il tennista spagnolo ha battuto in rimonta il francese Arthur Fils, numero 15 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 5-7, 3-6 in due ore e 26? di gioco. Affronterà il connazionale Alejandro Davidovich Fokina. Lapresse.it - Atp Montecarlo 2025, Alcaraz vola in semifinale: battuto Fils Leggi su Lapresse.it Carlosaccede inall’Atp, primo Masters 1000 sulla terra battuta della stagione in corso al Country Club nel Principato di Monaco . Il tennista spagnolo hain rimonta il francese Arthur, numero 15 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 5-7, 3-6 in due ore e 26? di gioco. Affronterà il connazionale Alejandro Davidovich Fokina.

