Bonus psicologo dove vengono pubblicate le graduatorie con i nuovi beneficiari

Dal 15 aprile 2025 l'Inps inizierà a scorrere nuovamente le graduatorie del Bonus psicologo 2025, grazie a un rifinanziamento da 5 milioni di euro stanziato dal Ministero della Salute. Le risorse permetteranno di accogliere circa 3.300 nuove richieste tra quelle già presentate nel 2024, seguendo l'ordine di graduatoria stabilito per ciascuna Regione e Provincia autonoma.

Come consultare le graduatorie del Bonus psicologo 2025

I cittadini che hanno fatto domanda possono verificare l'esito accedendo al portale Inps, tramite le credenziali Spid, Cie o Cns. Una volta effettuato l'accesso, è sufficiente digitare "Bonus psicologo" nella barra di ricerca per accedere alla sezione dedicata e visualizzare la propria posizione in graduatoria.

Criteri di assegnazione

Lo scorrimento avverrà secondo due parametri:
Fascia Isee del richiedente
Ordine cronologico di presentazione della domanda

Saranno impiegate anche le risorse residue non utilizzate entro il 7 aprile 2025.

