Superguidatv.it - Sognando Ballando con le Stelle: ballerini in gara e quando in tv

Leggi su Superguidatv.it

con lecompie 20 anni e per festeggiare ha deciso di mandare in onda un’edizione speciale con gli storici maestri e alcuni concorrenti che hanno fatto la storia del programma. Scopriamo insieme di chi si tratta esarà trasmesso in tv ‘con le‘.con le: chi saranno i concorrenti ein tvEra il 2005andò in onda la prima puntata dicon le. Nel corso delle edizioni, lo show condotto da Milly Carlucci è diventato un punto fisso del sabato sera di Rai1. Per festeggiare i 20 anni, si è deciso di trasmettere uno speciale che vedrà come protagonisti istorici del programma e alcuni concorrenti che lo hanno vinto.Lo speciale andrà in onda su Rai1 a partire dal 9 maggio per un totale di quattro puntate e vedrà la partecipazione di Bianca Guaccero (vincitrice dell’ultima edizione) e di Federica Pellegrini (seconda classificata lo scorso anno).