Quotidiano.net - Accordo Poste-sindacati, assunzioni e stabilizzazioni

E' stato siglato l'trae Cisl Slp, Confsal Comunicazioni, Failp Cisal e Fnc Ugl su, politiche attive e indennità. Lo comunicano ispecificando che negli uffici postali delle aree metropolitane sarà sperimentato l'orario a 5 giorni. Iparlano di "un risultato eclatante: per la prima volta è stato quantificato l'organico complessivo di Mercato privati (suddiviso per filiali), come avevamo richiesto, fissando numeriche che garantiranno stabilità per il biennio 2025-2026", affermano le sigle, specificando che "in questo modo è stato vanificato il tentativo aziendale di ridurre progressivamente il personale". Sulle politiche attive del lavoro, l'esito del confronto consente l'attivazione di 9.318 interventi: le conversioni vengono incrementate di 811 in attività di recapito e 360 in smistamento, per un totale di 1.