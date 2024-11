Via Montenapoleone Milano | il lusso si fonde con l’arte

Leggi su .com

Life&People.itè la città italiana della moda, famosa nel mondo per le sue strade eleganti e le sue boutique di. Tra le vie più celebri, spicca fra tutte via, la cui fama è stata recentemente portata alla ribalta dai mass media perché considerata la strada più cara al mondo. Con un affitto che si aggira attorno ai due milioni di euro all’anno per cento metri quadri, l’iconica via milanese ha superato anche le celebri Fifth Avenue di New York e New Bond Street di Londra.Eleganza e artigianato: un perfetto quilibrio tra storia e modernitàViaè una vetrina ideale per i brand di moda più prestigiosi, ma anche per le gioiellerie e le boutique d’artigianato che vi si affacciano. In questo corso superaffollato, che richiama ogni giorno turisti, curiosi e acquirenti milionari, tradizione e innovazione si fondono alla perfezione.