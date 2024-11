Gaeta.it - Nasce “Il gusto della cooperazione”: guida ai ristoranti socialmente responsabili in Italia

Facebook WhatsAppTwitter Il panorama gastronomicono si arricchisce con la pubblicazione di “Il”, unache presenta 109impegnati non solo nella qualità dei piatti, ma anche nella promozioneinclusione sociale. Questa iniziativa, chedall’idea di valorizzare i prodotti del territorio, coinvolgeche lavorano per il riscatto di persone con disabilità, cercando di armonizzare gusti e valori umani. Il volume, curato da Simone Cargiane e Fernanda D’Arienzo e edito dalla Pecora Nera, è stato presentato presso “La Trattoria degli Amici” a Roma, gestita dalla Comunità di Sant’Egidio.Dettaglipubblicazione e presentazione“Il” è un’opera di 240 pagine che vuole evidenziaredi alta qualità, in cui il menù si basa prevalentemente su ingredientini e prodotti locali.