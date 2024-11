Ilfattoquotidiano.it - Champions, l’Inter soffre ma è la capolista d’Europa. Atalanta spettacolare, Milan inquietante: si salva solo il risultato

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tre vittorie su tre per le italiane nella prima giornata del quinto turno diLeague 2024/25: l’del Gasp è uno spettacolo, che schianta lo Young Boys a Berna per 6 a 1, mentre vincono di misura e con qualche patema di troppo ila Bratislava ea San Siro contro il Lipsia.Importantissima la vittoria dei nerazzurri di Inzaghi, che battono l’Rb per uno a zero grazie a un autogol di Lukeba, prendendosi momentaneamente la vetta solitaria della classifica, aspettando il Liverpool. Buono l’inizio del, che controlla la gara trovando il gol nel primo tempo, lasciando pensare di avere in pugno la partita e di poter arrotondare il vantaggio, seppur la squadra di Rose sia un cliente ostico e da non sottovalutare. Poi gli uomini di Inzaghi danno l’impressione di preferire il controllo della gara piuttosto che la ricerca del raddoppio, che sfiorano comunque con Pavard e con Dumfries, ma aprendosi anche a qualche rischio di troppo – Sommer devere su Nusa – endo fino al fischio finale, quando Dimarco esulta come avesse segnato ribattendo un tiro di un avversario.