Tpi.it - Angelo Madonia fuori da Ballando, Federica Pellegrini: “Mi sono sentita più volte a disagio” | VIDEO

da, la reazione diContinua a far discutere la decisione della Rai di interrompere la collaborazione con, il ballerino dicon le Stelle che nel programma faceva coppia con.Nelle ultime ore si è discusso molto delle motivazioni che hanno portato il programma ad allontanare il maestro di ballo: dalla lite avvenuta nell’ultima puntata con Selvaggia Lucarelli allo scarso feeling con.L’ex nuotatrice, che non ha ufficialmente commentato l’abbandono di, il quale ora verrà sostituito da Samuel Peron, nel corso dell’ultima puntata dicon le Stelle, in onda lo scorso sabato 23 novembre, ha rilasciato alcune dichiarazioni che sembrerebbero confermare come i rapporti tra i due non fossero tra i migliori.