Aeroporto Marconi premiata la passeggera numero 10 milioni | ecco la sorpresa

Bologna, 27 novembre 2024 –da record. L’raggiunge lo storico traguardo dei diecidi passeggeri in un anno. Per l’occasione, come già preannunciato sulle pagine social dell’, si è scelto di festeggiare premiando proprio il passeggerodiecidel 2024. Chi è lae cosa ha vinto Si tratta di Gabriella Affini di Bologna, in arrivo da Osaka questa mattina. All’atterraggio è stata accolta dai vertici dell'ma anche dal Manager Italia di Emirates che per festeggiare lei e l’importante traguardo raggiunto le hanno regalato due biglietti andata e ritorno per Dubai. Le parole di Enrico Postacchini “Si tratta – ha commentato il Presidente di AdB Postacchini – di un grande risultato per la nostra società, per il Gruppo AdB, per tutta la Comunità Aeroportuale e per il territorio.