Gaeta.it - Sciopero di otto ore previsto per il 29 novembre: il ministero si prepara alla precettazione

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter In vista dellodiore programmato per il 29, ildelle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato la possibilità di una. Questa dichiarazione è emersa al termine del recente incontro tra il ministro Matteo Salvini e le rappresentanze sindacali, un confronto che si è rivelato cruciale per il futuro dei trasporti italiani.Situazione degli scioperi: dati e riferimentiDal 2021, sono stati registrati 1.342 scioperi proclamati, con 949 che si sono realmente svolti. Questo va a indicare un tasso di circa 38 scioperi al mese, dei quali 518 proclamati a livello nazionale e 374 già realizzati. Delegati sindacali evidenziano quindi di fronte all’opinione pubblica l’esistenza di un diritto allotutelato, slineando anche l’importanza del dirittomobilità esalute dei cittadini.