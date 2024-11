Gaeta.it - Salvataggio nel Tevere: vigili del fuoco recuperano un uomo di 60 anni a Ponte Testaccio

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio di grande tensione ha scosso la mattinata di oggi a Roma, precisamente nel tratto delche passa sotto. Undi sessant’, per motivi ancora non chiari, è caduto nel fiume, causando attimi di apprensione nei presenti. Idelsono intervenuti prontamente, recuperando la vittima e trasferendola in ospedale per ricevere le cure necessarie. Questo evento ha richiamato l’attenzione sul lavoro tempestivo dei soccorritori e sulle condizioni di sicurezza lungo il fiume.L’intervento deidelL’allerta è scattata attorno alle 11.30, quando alcuni passanti hanno notato l’in difficoltà nel. In presenza di una situazione così critica, hanno immediatamente contattato il Numero Unico delle Emergenze 112, richiedendo l’intervento di un’ambulanza e deidel