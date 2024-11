Napolipiu.com - Raspadori, l’Atalanta ci prova: il Napoli fa muro. Conte è stato chiaro

L’attaccante azzurro nel mirino di Gasperini ma il tecnico partenopeo frena. La Dea interessata ma la valutazione è alta.Giacomopotrebbe essere al centro di una trattativa di mercato trae Atalanta. L’ex attaccante del Sassuolo, nonostante il minutaggio ridotto sotto la gestione Antonio, continua a suscitare interesse in Serie A, con Gian Piero Gasperini che avrebbe individuato in lui il rinforzo ideale per la sua Dea.Il tecnico bergamasco, reduce dal successo nella valorizzazione di Retegui, diventato bomber implacabile sotto la sua guida, vedrebbe inil profilo perfetto per il suo sistema di gioco. Tuttavia, ilnon intende fare sconti: la valutazione dell’attaccante si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro.Nonostante lo spazio limitato nelle rotazioni azzurre,avrebbe già rassicurato il calciatore sul suo futuro: “Lo terrò in forte considerazione nel corso della stagione”, le parole riferite all’ex neroverde.