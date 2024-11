Linkiesta.it - La finale Nba in cui Magic Johnson portò il basket nel futuro

Quando arrivò il momento della partita, il piano dei Lakers non era più segreto per nessuno. Anche perchélo aveva anticipato nel corso dell’intervista a bordocampo con l’ex giocatore dei Lakers Hot Rod Hundley. «Giocherò un po’ da centro e un po’ da ala, a seconda delle azioni» aveva detto con un ampio sorriso. Poi i Lakers entrarono sul parquet. «Andammo a metà campo per la palla a due» ha ricordato Westhead. «Jim Chones mi guardò e disse: “Salto io, coach, giusto?”. Risposi: “No, salta”. Volevamo far vedere che il centro era lui».«La telecronaca era stata affidata a Brent Musburger,» avrebbe ricordato in seguito Jim Hill «che cominciò annunciando con una risata: “E sarà il rookieda Michigan State a saltare per la palla a due”».si avvicinò sorridendo al cerchio centrale per saltare contro Dawkins, e anche se perse, i 76ers sembrarono confusi.