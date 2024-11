La filiera delle due ruote vale 148 miliardi rallentano le bici

Leggi su Ildenaro.it

ROMA (ITALPRESS) – Ladi moto ein Italiacomplessivamente 14,8. Cresce il numeropatenti A (una su cinque di quelle rilasciate, per un totale di 280mila, +6% dal 2013 al 2023 rispetto al +1%patenti B) e quello a motore che è il mercato trainante (+42% dal 2020 al 2023), mentre quelloduea pedale – al netto del successoe-bike – vive oggi un momento di rallentamento della domanda, dopo i boom registrati nel 2020 e nel 2021. E’ la fotografia che emerge dallo studio presentato da Confindustria Ancma in Senato e condotto da Bain & Company Italia. Per il presidente dell’associzione, Mariano Roman, il settoredue“crea indotti significativi con le manifestazioni sportive e l’eccellenza fieristica internazionali di Eicma, che offre occupazione, mobilità sostenibile, che contribuisce con un gettito vicino a 180 milioni alle entrate tributarie.