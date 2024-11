Ilnapolista.it - La denuncia dei lavoratori africani all’Onu: “Abusi in Arabia Saudita, la Fifa faccia rispettare i diritti umani”

Il Guardian racconta dellapresentatada un’organizzazione sindacale che rappresenta 18 milioni die che ha presentato un reclamo contro le pratiche di lavoro in. Il sindacato ha chiesto “azioni immediate e decisive” con il paese pronto a ottenere idi ospitare la Coppa del Mondo 2034 il mese prossimo.Laparla di “malversazioni einsieme alle testimonianze deimigranti“. L’Organizzazione regionale africana della Confederazione sindacale internazionale (ITUC-Africa) racconta un “ciclo incessante die sfruttamento che segna l’esistenza quotidiana deimigrantiin“.Leggi anche: I Mondiali insaranno l’atto più miserabile e sanguinoso nella storia dello sport globale (Guardian)suimigranti in, ma lavuole comunque dargli il MondialeSecondo quanto riporta il Guardian, “ladi Gianni Infantino sostiene la costruzione artistica dello stadio Prince Mohammed bin Salman, che l’prevede di costruire su una scogliera vicino a Qiddiya prima della Coppa del Mondo del 2034“.