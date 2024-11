Ilrestodelcarlino.it - Vis Stellone, l’Harry Potter che fa volare Pesaro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È un "Filo Biancorosso" ciò che unisce il tifo pesarese ai ragazzi di mister. Parafrasando infatti il titolo del nuovo singolo del giovane cantante Alfa si puo’ riassumere il forte legame nato in questa stagione tra la squadra e i propri tifosi. Anche a Rimini in circa 500 hanno spinto la Vis verso una storica vittoria,dandogli la forza necessaria a reggere dall’assalto avversario della ripresa. Protagonisti di una splendida coreografia iniziale sono stati poi però ripagati dalla prestazione in campo dei ragazzi,che una volta terminata la sfida hanno condiviso con loro la propria gioia. L’immagine di una famiglia unita, con tifo e squadra legati dall’euforia dovuta ad un ennesima prestigiosa vittoria è ciò che ha più di ogni altra cosa scaldato il cuore a qualsiasi supporter pesarese che ha sfidato il freddo per seguire la propria passione.