Anteprima24.it - Natale e solidarietà: il 6, 7 e 8 dicembre tornano in piazza del Stelle dell’Ail

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiIl 6, 7 e 8nelle Piazze Sannite le Stella diAIL Benevento Odv, per donare speranza ai pazienti e alle loro famiglie. Con un contributo minimo di 13 euro si darà un aiuto concreto a chi sta combattendo contro un tumore del sangue.L’Associazione di volontariato, senza fini di lucro, opera in rappresentanza delle persone senza nome e senza voce che devono sottoporsi a cure lunghe ed estenuanti, per combattere non solo contro la malattia, ma anche contro le problematiche legate alla carenza di ricettività e di servizi assistenziali minimi nelle strutture ospedaliere locali.Continua, infatti, l’impegno della sezione AIL Stefania Mottola che ha rinnovato, nel maggio scorso, la convenzione con l’ Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento. Il progetto denominato “Più forti” si pone l’obiettivo di creare uno spazio di accoglienza che possa aiutare il paziente ematologico, i familiari e l’equipe sanitaria allo scopo di rendere più sostenibile la malattia e la sua evoluzione per garantire un supporto psicologico sia ai pazienti che ai familiari durante il percorso di cura.