Mistermovie.it - Mister Movie | Ladri nella Casa del Grande Fratello? Ecco cos’hanno rubato

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Ilregala sempre sorprese, ma questa volta i riflettori non sono puntati su flirt o discussioni, bensì su confessioni inaspettate di piccoli furti. Durante la partecipazione al Gran Hermano, la versione spagnola del reality, due concorrenti italiani, Tommaso Franchi e Lorenzo Spolverato, hanno ammesso di essersi resi protagonisti di episodi al limite del comico.Tommaso Franchi e il Furto di CremeRientrato dall’esperienza spagnola, Tommaso Franchi, idraulico toscano noto per il suo carisma, ha raccontato un episodio tanto curioso quanto imbarazzante. Durante la sua permanenzadel Gran Hermano, ha deciso di “fare shopping” nel beauty case di Maica Benedicto, appropriandosi di creme e prodotti per la skincare.