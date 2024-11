Quotidiano.net - Medio. Adriatico, investimenti infrastrutturali da 75 milioni

Leggi su Quotidiano.net

IL COMITATO DI GESTIONE dell’Autorità di sistema portuale del Marecentrale ha approvato il bilancio di previsione 2025. L’atto, che prevededi 75,4per le infrastrutture portuali, è stato approvato con il parere positivo del Collegio dei revisori dei conti e dell’Organismo di partenariato della risorsa mare. È pari a 118,3la previsione di spesa in conto capitale per il 2025 dedicata alle più importanti operepreviste dalla programmazione triennale, dai programmi di spesa precedenti e della programmazione triennale di servizi e forniture. Spese che vengono coperti anche dall’avanzo di amministrazione dell’ente, pari a 141,6. La previsione dell’Adsp per il bilancio del prossimo anno è di concludere la gestione con un avanzo di 28,8, somma che in prevalenza viene vincolata alle opere già programmate, e un risultato di amministrazione libero di 303 mila euro.