La minaccia di Emanuele Marsicano: il baby boss di Pianura nel mirino della giustizia

Facebook WhatsAppTwitter, noto anche come ildi, continua a far parlare di sé anche dal carcere. Intercettato al telefono, il giovane mafioso lancia minacce ai suoi affiliati e a un giornalista, alimentando il clima di paura nel quartiere. Le autorità stanno monitorando la situazione, mentre emerge un quadro allarmante di attività criminali legate a questa figura.Telefonate dal carcere: minacce e proclami di potereIl 31 dicembre del 2022, la polizia intercetta una conversazione trae Antonio Gaetano, il quale verrà ucciso nel 2023. In questo scambio,non esita a proclamare il suo potere, affermando di essere il “comandante” indiscusso di. Le sue parole sono chiare e intimidatorie, rivelando una mente incline alla violenza e alla vendetta.