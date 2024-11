Movieplayer.it - Jude Law terrorizzato al pensiero di dirigere un film da solo: "Adoro l'idea anche se mi spaventa"

Leggi su Movieplayer.it

La star di The Young Pope ha diretto alcuni segmenti die serie tv ma non si è mai cimentato alla guida di un lungometraggio.Law ha partecipato da ospite al podcast SmartLess, condotto da Jason Bateman, Sean Hayes e Will Arnett, e ha parlatodella sua esperienza sul set della serie tv Black Rabbit, che lo ha portato a rivalutare l'diun. In passato, l'attore britannico ha diretto un segmento delantologico Tube Tales nel 1999, e un episodio della serie antologica del 2019, Do Not Disturb. Tuttavia, l'diun lungometraggio dalo. Fascino e paura Nel corso del podcast,Law ha confessato:"ildi dirigerlo ma mi terrorizza. Mi ha fatto .