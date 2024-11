Ilnapolista.it - Il giornalista di Espn Martinez: «In quel Murales c’è ancora l’anima di Maradona, il vero luogo di riposo eterno. Non il cimitero di Buenos Aires»

Leggi su Ilnapolista.it

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Daniel, corrispondente di, in occasione del quarto anniversario della morte di:«Il giorno della scomparsa di Diego è sempre sofferto, è andato via troppo presto e per questionioggi poco chiare. Ricordo dov’ero quando appresi la notizia, sono cose che ti tolgono il respiro. In Argentina ho seguito Diego per anni e so bene cosa rappresenta per Napoli. Per la città e per tutti è stato come perdere un familiare, è stato un uomoe sincero al di là dei limiti e dei difetti che ha avuto».Leggi anche: Zola racconta: «Una voltain allenamento ha preso palla dal portiere, fatto un sombrero e insaccato con un pallonetto»Poi continua:«È stato difficile vivere comee l’ha sofferta con tuttolo che ne è conseguito.