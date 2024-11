Ilfattoquotidiano.it - Coppa Davis, ancora Pietrangeli: “Ero a Malaga, ma nessuno mi ha chiamato per la premiazione. Ci sono rimasto male”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Per battere tutti i miei record Sinner è sulla buona strada, uno però resta impossibile da superare: le mie 164 partite giocate in“. Con orgoglio, Nicolarivendica ciò che è suo. La leggenda del tennis azzurro e capitano della Nazionale che vinse la primanel 1976, è tornato a parlare dopo il successo dell’Italia a, dove la squadra di Filippo Volandri trascinata da Jannik Sinner e Matteo Berrettini ha vinto l’Insalatiera per il secondo anno consecutivo.Già in un’intervista a Il Messaggero,aveva commentato il chiaroscuro il trionfo dell’Italia del tennis: “È stata una bella emozione, ma non è che abbiano battuto chissà quale avversario“. Un tentativo di sminuire l’impresa azzurra, che era proseguito con queste parole sulle prestazioni di Berrettini: “Le sue due partitestate bruttissime, ma bellissime per il risultato che poi è quello che conta nella