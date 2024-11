Sport.quotidiano.net - Che bella Italia, tra vin brulè e sfide a padel

Leggi su Sport.quotidiano.net

Se in mattinata il centro storico è stato invaso da tanti baby cestisti che hanno portato il proprio entusiasmo e calore agli azzurri che si stavano allenando al PalaBigi, nel pomeriggio la tanta folla, che ha popolato l’esagono in occasione della festa patronale, ha potuto degustare un bicchiere di vincon due ’baristi’ d’eccezione. L’appuntamento annuale davanti al PR Store in Piazza Prampolini, in occasione del match frae Islanda, si è infatti colorato di azzurro con il reggiano doc Nicolò Melli e il lungo Giampaolo Ricci che hanno così sostituito i giocatori della Pallacanestro Reggiana in questa tappa ormai diventata fissa per il popolo reggiano, con ilofferto dalla Pallacanestro Reggiana. E se il buon Nicolò, che domani giocherà da capitano sul parquet che lo ha visto esordire fra i professionisti, ha firmato autografi e scattato selfie a go-go, anche il buon ’Pippo’ Ricci è stato inondato dall’affetto: "Capitare a Reggio in concomitanza con la festa di San Prospero ci fa super piacere, percepiamo una città viva e che ha già riempito il palazzo per il match contro l’Islanda.