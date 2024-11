Universalmovies.it - Wallace & Gromit: Le Piume della Vendetta | Il Trailer del film animato

Leggi su Universalmovies.it

Il colosso dello streaming Netflix ha condiviso in rete ildi: Le, la nuova avventura del celebre franchise.La nuova opera del famoso team di produzione Aardman Animation è tornato in azione con un nuovo divertente capitolosaga legata all’inventoreed al suo cane, questa volta però prendendo spunto da un cultcinematografia mondiale, vale a dire “Cape Fear – Il PromontorioPaura“.Cape Fear In arrivo una serie tvTanti, di fatto, sono i riferimenti alla pellicola diretta da Martin Scorsese nel 1991, ma ovviamente rivisti in chiave animata, e soprattutto divertente. A tal proposito, la trama di: LePaura recita: In questo nuovo capitolo, la preoccupazione dichestia diventando troppo dipendente dalle sue invenzioni si rivela giustificata, quandoinventa uno gnomo “intelligente” che sembra sviluppare una mente propria.