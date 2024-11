Liberoquotidiano.it - "Sapete cosa preferiscono fare i sindacati di sinistra?". Ceccardi, l'accusa gravissima sugli immigrati | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Certi, di, dei problemi di sicurezza sui mezzi pubblici non ne vogliono parlare". Susanna, europarlamentare della Lega ed ex sindaco di Cecina, porta unapesante e circostanziata al mondo progressista. In studio a Dritto e rovescio, il talk del giovedì sera di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, si parla delle continue aggressioni su treni e autobus. "Sui mezzi pubblici oggi autisti, controllori non solo devonoil loro lavoro ma anche azioni di sicurezza, sedare risse, a volte ragazzini che vanno a scuola sono rapinati, taglieggiati da bande dio di rom che salgonoautobus. Quindi onore a queste persone che operano in contesti sempre più difficili", scandisce laprima di raccontare la propria esperienza personale e mettere in imbarazzo gli esponenti del mondo sindacale.