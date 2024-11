Dilei.it - Ana de Armas, chi è il nuovo fidanzato Manuel Anido Questa

Unamore per Ana de. L’attrice 36enne è stata paparazzata per le vie di Madrid insieme ad un uomo misterioso: il fortunato in questione, sarebbe, figliastro del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez.Chi è, ilamore di Ana deAutunno in love per Ana de. L’attrice cubana è stata infatti immortalata per le vie di Madrid in compagnia del. I due, dopo essersi concessi una lunga passeggiata in compagnia del cagnolino Salsa, si scambiano un bacio appassionato, che non lascia spazio a dubbi sulla natura del loro rapporto. Ma chi è il misterioso uomo che ha rubato il cuore della protagonista di No time to die?Fonte: IPAAna dee Ben Affleckè figlio acquisito di Miguel Díaz-Canel, presidente di Cuba: sua mamma Lis Cuesta Peraza è infatti la seconda moglie del leader politico.