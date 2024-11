Lettera43.it - Roma, eco attivisti scaricano quintali di letame davanti al ministero dell’Interno

Blitz degli ecodi Extinction Rebellional. Alcuni esponenti del movimento ambientalista hanno scaricato in piazza Viminaledida un furgone, in segno di protesta contro le politiche climatiche del governo. Diversi di loro si sono accampati montando una trentina di tende, altri hanno tentato di arrampicarsi sugli alberi della piazza per esporre uno striscione. Le forze dell’ordine sono intervenute per rimuovere le tende e accompagnare alcuni manifestanti in commissariato per identificarli ed eventualmente denunciarli. «L’unica sicurezza è questo clima di merda», si legge su un cartello appeso nella piazza.Protesta degli ecoal Viminale (Facebook).Protesta degli ecoal Viminale (Facebook).Salvini: «Sono senza speranza»«Eco-vandalial Viminale per protestare contro.