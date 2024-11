Movieplayer.it - Nemmeno Netflix è in grado di gestire le dirette streaming degli eventi sportivi?

Leggi su Movieplayer.it

La diretta del match di boxe fra Jake Paul e Mike Tyson, come quellaaltri incontri, è stata piagata da problemi di server e lag di ogni tipo. Se dovessimo basare la risposta alla domanda posta nel titolo con quanto accaduto venerdì scorso con il match di boxe fra Jake Paul e Mike Tyson avremmo a che fare con un no secco. L'evento, pubblicizzato dal colosso di Los Gatos per mesi e mesi, ha ottenuto un back di sicuro molto interessante raggiungendo per 60 milioni di abitazioni. Un successo, se dovessimo basarci su questa sola metrica. Eppure, come la cronaca dei fatti ci ha insegnato, non è tutto oro quello che luccica perché la diretta dell'evento suè stato un vero e proprio incubo per chi l'ha .