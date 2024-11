Spettacolo.periodicodaily.com - “Misophonia”, il Nuovo Album in Vinile e Digitale di Pivio

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

è fuori da domani sabato 23 novembre con il, disponibile ine inPresenta: Un Viaggio Musicale tra Utopia e Distopiaè illavoro solista diche chiude così una dedicata alle ‘devianze’ sensoriali iniziata conCryptomnesia (2020) – disco realizzato in piena pandemia – e proseguita con Pycnoleptic (2023), il primoitaliano mixato in dolby atmos nativo.Ultimo atto di una riflessione dedicata alla sperimentazione personale di nuove sonorità e nuove tecnologieracconta in nove canzoni l’intolleranza al suono vista come metafora utopico/distopica del disagio sociale. Il disco è disponibile intrasparente (https://www.ealdodescalzi.com/shop//) e inhd (https://orcd.