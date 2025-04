Iltempo.it - Dazi Usa, Von der Leyen: Colpo a economia globale. Reagiremo, ma pronti a negoziare SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Samarcanda, 03 aprile 2025 "Siamoa rispondere. Stiamo già ultimando un primo pacchetto di contromisure in risposta aisull'acciaio. E ora ci stiamo preparando ad adottare ulteriori contromisure per proteggere i nostri interessi e le nostre attività nel caso in cui i negoziati fallissero", ha detto von dera Samarcanda, in Uzbekistan. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev